Ociswap (OCI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00454866. Tijekom protekla 24 sata, OCItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00422357 i najviše cijene $ 0.00474508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCI je $ 0.144726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00216851.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCI se promijenio za -2.26% u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -7.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ociswap je $ 207.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCI je 45.56M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 454.87K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ +0.0033726085.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ -0.0013238656.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ -0.002794801849040708.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-2.05%
|30 dana
|$ +0.0033726085
|+74.15%
|60 dana
|$ -0.0013238656
|-29.10%
|90 dana
|$ -0.002794801849040708
|-38.05%
Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem. Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost. Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential. Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.
Razumijevanje tokenomike Ociswap (OCI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
