Ociswap (OCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00422357 $ 0.00422357 $ 0.00422357 24-satna najniža cijena $ 0.00474508 $ 0.00474508 $ 0.00474508 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00422357$ 0.00422357 $ 0.00422357 24-satna najviša cijena $ 0.00474508$ 0.00474508 $ 0.00474508 Najviša cijena ikada $ 0.144726$ 0.144726 $ 0.144726 Najniža cijena $ 0.00216851$ 0.00216851 $ 0.00216851 Promjena cijene (1H) -2.26% Promjena cijene (1D) -2.05% Promjena cijene (7D) -7.35% Promjena cijene (7D) -7.35%

Ociswap (OCI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00454866. Tijekom protekla 24 sata, OCItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00422357 i najviše cijene $ 0.00474508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCI je $ 0.144726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00216851.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCI se promijenio za -2.26% u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -7.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ociswap (OCI)

Tržišna kapitalizacija $ 207.23K$ 207.23K $ 207.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 454.87K$ 454.87K $ 454.87K Količina u optjecaju 45.56M 45.56M 45.56M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ociswap je $ 207.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCI je 45.56M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 454.87K.