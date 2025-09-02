Više o OCI

Ociswap Logotip

Ociswap Cijena (OCI)

Neuvršten

1 OCI u USD cijena uživo:

$0.00454866
$0.00454866$0.00454866
-2.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ociswap (OCI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:39:08 (UTC+8)

Ociswap (OCI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00422357
$ 0.00422357$ 0.00422357
24-satna najniža cijena
$ 0.00474508
$ 0.00474508$ 0.00474508
24-satna najviša cijena

$ 0.00422357
$ 0.00422357$ 0.00422357

$ 0.00474508
$ 0.00474508$ 0.00474508

$ 0.144726
$ 0.144726$ 0.144726

$ 0.00216851
$ 0.00216851$ 0.00216851

-2.26%

-2.05%

-7.35%

-7.35%

Ociswap (OCI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00454866. Tijekom protekla 24 sata, OCItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00422357 i najviše cijene $ 0.00474508, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCI je $ 0.144726, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00216851.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCI se promijenio za -2.26% u posljednjih sat vremena, -2.05% u posljednjih 24 sata i -7.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ociswap (OCI)

$ 207.23K
$ 207.23K$ 207.23K

--
----

$ 454.87K
$ 454.87K$ 454.87K

45.56M
45.56M 45.56M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ociswap je $ 207.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCI je 45.56M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 454.87K.

Ociswap (OCI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ +0.0033726085.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ -0.0013238656.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ociswap u USD iznosila je $ -0.002794801849040708.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.05%
30 dana$ +0.0033726085+74.15%
60 dana$ -0.0013238656-29.10%
90 dana$ -0.002794801849040708-38.05%

Što je Ociswap (OCI)

Ociswap is a decentralised exchange (DEX) being built on the Radix Network. Scheduled to release with the highly anticipated Babylon update, Ociswap features a user-friendly swap environment that provides a fast, smooth and inexpensive trading experience. With a potent combination of concentrated and protocol owned liquidity, Ociswap seeks to deliver a capital-efficient protocol that mitigates the occurrence of impermanent loss. Since its inception in November '21, Ociswap started running extensive community-building campaigns, introduced the intuitive Ociswap cDEX and emerged as a leading pioneer in the Radix Ecosystem. Vision Ociswap's vision is to empower anyone to easily and securely exchange their digital assets wherever they are, whenever they desire to, and at a minimal cost. Mission Ociswap aspires to become the Radix Ecosystem's flagship DEX by delivering a feature-rich and convenient platform that elevates the trading experience to the next level. The cultivation of a vibrant, enticing and intriguing community around the platform is regarded to be essential. Utility Token OCI-tokens constitute an essential asset on the Ociswap platform and will play a key role in the Ociverse. These tokens embody ownership over the decentralised exchange, which in turn allows holders to actively supervision the project and its direction via governance proposals by voting in the on-chain governance system. The fine details of this governance system will be published in due time. The utility of the OCI-tokens isn't limited to governance, as it will be weaved into the upcoming services and functionality that the Ociswap platform will offer. These unique features and holder-benefits are still under development and will be revealed in the months leading up to the Radix Babylon update.

Resurs Ociswap (OCI)

Službena web-stranica

Ociswap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ociswap (OCI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ociswap (OCI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ociswap.

Provjerite Ociswap predviđanje cijene sada!

OCI u lokalnim valutama

Ociswap (OCI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ociswap (OCI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ociswap (OCI)

Koliko Ociswap (OCI) vrijedi danas?
Cijena OCI uživo u USD je 0.00454866 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCI u USD?
Trenutačna cijena OCI u USD je $ 0.00454866. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ociswap?
Tržišna kapitalizacija za OCI je $ 207.23K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCI?
Količina u optjecaju za OCI je 45.56M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCI?
OCI je postigao ATH cijenu od 0.144726 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCI?
OCI je vidio ATL cijenu od 0.00216851 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCI?
24-satni obujam trgovanja za OCI je -- USD.
Hoće li OCI još narasti ove godine?
OCI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:39:08 (UTC+8)

