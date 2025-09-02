Više o OCICAT

OciCat Token (OCICAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.39%

-24.38%

-14.93%

-14.93%

OciCat Token (OCICAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OCICATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCICAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCICAT se promijenio za +1.39% u posljednjih sat vremena, -24.38% u posljednjih 24 sata i -14.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OciCat Token (OCICAT)

$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M

--
----

$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M

337.95T
337.95T 337.95T

683,869,799,202,458.6
683,869,799,202,458.6 683,869,799,202,458.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija OciCat Token je $ 3.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCICAT je 337.95T, s ukupnom količinom od 683869799202458.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.36M.

OciCat Token (OCICAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OciCat Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OciCat Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OciCat Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OciCat Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-24.38%
30 dana$ 0+783.87%
60 dana$ 0+1,523.59%
90 dana$ 0--

Što je OciCat Token (OCICAT)

OciCat is a unique deflationary token by Ocicat Club launched to offers platforms that provide systems that dreamer can leverage on to bring their dreams to reality. Every dream is like a tiny seed but with huge potential to feed the nations.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs OciCat Token (OCICAT)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

OciCat Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OciCat Token (OCICAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OciCat Token (OCICAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OciCat Token.

Provjerite OciCat Token predviđanje cijene sada!

OCICAT u lokalnim valutama

OciCat Token (OCICAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OciCat Token (OCICAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCICAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OciCat Token (OCICAT)

Koliko OciCat Token (OCICAT) vrijedi danas?
Cijena OCICAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCICAT u USD?
Trenutačna cijena OCICAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OciCat Token?
Tržišna kapitalizacija za OCICAT je $ 3.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCICAT?
Količina u optjecaju za OCICAT je 337.95T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCICAT?
OCICAT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCICAT?
OCICAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCICAT?
24-satni obujam trgovanja za OCICAT je -- USD.
Hoće li OCICAT još narasti ove godine?
OCICAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCICAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:38:58 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.