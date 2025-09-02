OciCat Token (OCICAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.39% Promjena cijene (1D) -24.38% Promjena cijene (7D) -14.93% Promjena cijene (7D) -14.93%

OciCat Token (OCICAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OCICATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCICAT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCICAT se promijenio za +1.39% u posljednjih sat vremena, -24.38% u posljednjih 24 sata i -14.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OciCat Token (OCICAT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.36M$ 7.36M $ 7.36M Količina u optjecaju 337.95T 337.95T 337.95T Ukupna količina 683,869,799,202,458.6 683,869,799,202,458.6 683,869,799,202,458.6

Trenutačna tržišna kapitalizacija OciCat Token je $ 3.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCICAT je 337.95T, s ukupnom količinom od 683869799202458.6. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.36M.