Ocelex (OCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Ocelex (OCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Ocelex (OCX) Informacije Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns. Službena web stranica: https://www.ocelex.fi/ Kupi OCX odmah!

Ocelex (OCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ocelex (OCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 56.01K $ 56.01K $ 56.01K Ukupna količina: $ 211.11M $ 211.11M $ 211.11M Količina u optjecaju: $ 14.96M $ 14.96M $ 14.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 790.67K $ 790.67K $ 790.67K Povijesni maksimum: $ 0.00766828 $ 0.00766828 $ 0.00766828 Povijesni minimum: $ 0.00348673 $ 0.00348673 $ 0.00348673 Trenutna cijena: $ 0.00374537 $ 0.00374537 $ 0.00374537 Saznajte više o cijeni Ocelex (OCX)

Ocelex (OCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ocelex (OCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCX tokena, istražite OCX cijenu tokena uživo!

OCX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OCX? Naša OCX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OCX predviđanje cijene tokena odmah!

