Ocelex Logotip

Ocelex Cijena (OCX)

Neuvršten

1 OCX u USD cijena uživo:

$0.00367071
-0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ocelex (OCX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:29:37 (UTC+8)

Ocelex (OCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00364177
24-satna najniža cijena
$ 0.00377232
24-satna najviša cijena

$ 0.00364177
$ 0.00377232
$ 0.00766828
$ 0.00348673
+2.69%

+1.27%

-10.40%

-10.40%

Ocelex (OCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00378149. Tijekom protekla 24 sata, OCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00364177 i najviše cijene $ 0.00377232, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCX je $ 0.00766828, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00348673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCX se promijenio za +2.69% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i -10.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ocelex (OCX)

$ 54.10K
--
$ 766.06K
14.74M
208,692,819.9458227
Trenutačna tržišna kapitalizacija Ocelex je $ 54.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCX je 14.74M, s ukupnom količinom od 208692819.9458227. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 766.06K.

Ocelex (OCX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ocelex u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ocelex u USD iznosila je $ -0.0007599081.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ocelex u USD iznosila je $ -0.0002618719.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ocelex u USD iznosila je $ -0.00102809758976344.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.27%
30 dana$ -0.0007599081-20.09%
60 dana$ -0.0002618719-6.92%
90 dana$ -0.00102809758976344-21.37%

Što je Ocelex (OCX)

Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns.

Resurs Ocelex (OCX)

Službena web-stranica

Ocelex Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ocelex (OCX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ocelex (OCX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ocelex.

Provjerite Ocelex predviđanje cijene sada!

OCX u lokalnim valutama

Ocelex (OCX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ocelex (OCX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ocelex (OCX)

Koliko Ocelex (OCX) vrijedi danas?
Cijena OCX uživo u USD je 0.00378149 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCX u USD?
Trenutačna cijena OCX u USD je $ 0.00378149. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ocelex?
Tržišna kapitalizacija za OCX je $ 54.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCX?
Količina u optjecaju za OCX je 14.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCX?
OCX je postigao ATH cijenu od 0.00766828 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCX?
OCX je vidio ATL cijenu od 0.00348673 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCX?
24-satni obujam trgovanja za OCX je -- USD.
Hoće li OCX još narasti ove godine?
OCX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

