Ocelex (OCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00364177 $ 0.00364177 $ 0.00364177 24-satna najniža cijena $ 0.00377232 $ 0.00377232 $ 0.00377232 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00364177$ 0.00364177 $ 0.00364177 24-satna najviša cijena $ 0.00377232$ 0.00377232 $ 0.00377232 Najviša cijena ikada $ 0.00766828$ 0.00766828 $ 0.00766828 Najniža cijena $ 0.00348673$ 0.00348673 $ 0.00348673 Promjena cijene (1H) +2.69% Promjena cijene (1D) +1.27% Promjena cijene (7D) -10.40% Promjena cijene (7D) -10.40%

Ocelex (OCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00378149. Tijekom protekla 24 sata, OCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00364177 i najviše cijene $ 0.00377232, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCX je $ 0.00766828, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00348673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCX se promijenio za +2.69% u posljednjih sat vremena, +1.27% u posljednjih 24 sata i -10.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ocelex (OCX)

Tržišna kapitalizacija $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 766.06K$ 766.06K $ 766.06K Količina u optjecaju 14.74M 14.74M 14.74M Ukupna količina 208,692,819.9458227 208,692,819.9458227 208,692,819.9458227

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ocelex je $ 54.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCX je 14.74M, s ukupnom količinom od 208692819.9458227. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 766.06K.