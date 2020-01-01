OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OceansGallerie On SUI (OCEANS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Informacije OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. Službena web stranica: https://oceansgallerie.xyz/ Kupi OCEANS odmah!

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OceansGallerie On SUI (OCEANS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 172.21K $ 172.21K $ 172.21K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Povijesni maksimum: $ 0.00325626 $ 0.00325626 $ 0.00325626 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012301 $ 0.00012301 $ 0.00012301 Saznajte više o cijeni OceansGallerie On SUI (OCEANS)

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OceansGallerie On SUI (OCEANS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCEANS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCEANS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCEANS tokena, istražite OCEANS cijenu tokena uživo!

