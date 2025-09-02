Više o OCEANS

OCEANS Informacije o cijeni

OCEANS Službena web stranica

OCEANS Tokenomija

OCEANS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OceansGallerie On SUI Logotip

OceansGallerie On SUI Cijena (OCEANS)

Neuvršten

1 OCEANS u USD cijena uživo:

$0.00013019
$0.00013019$0.00013019
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OceansGallerie On SUI (OCEANS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:56:45 (UTC+8)

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00325626
$ 0.00325626$ 0.00325626

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.43%

+1.43%

OceansGallerie On SUI (OCEANS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OCEANStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCEANS je $ 0.00325626, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCEANS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OceansGallerie On SUI (OCEANS)

$ 182.26K
$ 182.26K$ 182.26K

--
----

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

1.40B
1.40B 1.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OceansGallerie On SUI je $ 182.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCEANS je 1.40B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.30M.

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OceansGallerie On SUI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OceansGallerie On SUI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OceansGallerie On SUI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OceansGallerie On SUI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-9.85%
60 dana$ 0+5.88%
90 dana$ 0--

Što je OceansGallerie On SUI (OCEANS)

OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OceansGallerie On SUI (OCEANS)

Službena web-stranica

OceansGallerie On SUI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OceansGallerie On SUI (OCEANS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OceansGallerie On SUI (OCEANS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OceansGallerie On SUI.

Provjerite OceansGallerie On SUI predviđanje cijene sada!

OCEANS u lokalnim valutama

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OceansGallerie On SUI (OCEANS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCEANS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OceansGallerie On SUI (OCEANS)

Koliko OceansGallerie On SUI (OCEANS) vrijedi danas?
Cijena OCEANS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCEANS u USD?
Trenutačna cijena OCEANS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OceansGallerie On SUI?
Tržišna kapitalizacija za OCEANS je $ 182.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCEANS?
Količina u optjecaju za OCEANS je 1.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCEANS?
OCEANS je postigao ATH cijenu od 0.00325626 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCEANS?
OCEANS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCEANS?
24-satni obujam trgovanja za OCEANS je -- USD.
Hoće li OCEANS još narasti ove godine?
OCEANS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCEANS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:56:45 (UTC+8)

OceansGallerie On SUI (OCEANS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.