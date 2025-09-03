OceanFund (OF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Najniža cijena $ 0.00262434$ 0.00262434 $ 0.00262434 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

OceanFund (OF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00637894. Tijekom protekla 24 sata, OFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OF je $ 1.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00262434.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OceanFund (OF)

Tržišna kapitalizacija $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OceanFund je $ 6.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OF je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.38K.