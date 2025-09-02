OceanEX (OCE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01640565$ 0.01640565 $ 0.01640565 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +9.91% Promjena cijene (7D) +9.91%

OceanEX (OCE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OCEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCE je $ 0.01640565, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OceanEX (OCE)

Tržišna kapitalizacija $ 388.11K$ 388.11K $ 388.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 554.44K$ 554.44K $ 554.44K Količina u optjecaju 7.00B 7.00B 7.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OceanEX je $ 388.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCE je 7.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 554.44K.