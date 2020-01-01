OccamFi (OCC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OccamFi (OCC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OccamFi (OCC) Informacije The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano! Službena web stranica: https://occam.fi/ Kupi OCC odmah!

OccamFi (OCC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OccamFi (OCC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 131.04K $ 131.04K $ 131.04K Ukupna količina: $ 99.50M $ 99.50M $ 99.50M Količina u optjecaju: $ 25.37M $ 25.37M $ 25.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 513.87K $ 513.87K $ 513.87K Povijesni maksimum: $ 17.55 $ 17.55 $ 17.55 Povijesni minimum: $ 0.00106487 $ 0.00106487 $ 0.00106487 Trenutna cijena: $ 0.00516456 $ 0.00516456 $ 0.00516456 Saznajte više o cijeni OccamFi (OCC)

OccamFi (OCC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OccamFi (OCC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCC tokena, istražite OCC cijenu tokena uživo!

