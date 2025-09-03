Više o OCC

OCC Informacije o cijeni

OCC Službena web stranica

OCC Tokenomija

OCC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OccamFi Logotip

OccamFi Cijena (OCC)

Neuvršten

1 OCC u USD cijena uživo:

$0.004
$0.004$0.004
+2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OccamFi (OCC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:14:50 (UTC+8)

OccamFi (OCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00389999
$ 0.00389999$ 0.00389999
24-satna najniža cijena
$ 0.005013
$ 0.005013$ 0.005013
24-satna najviša cijena

$ 0.00389999
$ 0.00389999$ 0.00389999

$ 0.005013
$ 0.005013$ 0.005013

$ 17.55
$ 17.55$ 17.55

$ 0.00106487
$ 0.00106487$ 0.00106487

0.00%

+2.56%

-25.38%

-25.38%

OccamFi (OCC) cijena u stvarnom vremenu je $0.004. Tijekom protekla 24 sata, OCCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00389999 i najviše cijene $ 0.005013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCC je $ 17.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106487.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.56% u posljednjih 24 sata i -25.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OccamFi (OCC)

$ 101.50K
$ 101.50K$ 101.50K

--
----

$ 398.00K
$ 398.00K$ 398.00K

25.37M
25.37M 25.37M

99,500,000.0
99,500,000.0 99,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OccamFi je $ 101.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCC je 25.37M, s ukupnom količinom od 99500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 398.00K.

OccamFi (OCC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OccamFi u USD iznosila je $ +0.00010001.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OccamFi u USD iznosila je $ +0.0006848060.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OccamFi u USD iznosila je $ +0.0032706564.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OccamFi u USD iznosila je $ -0.000003583066355174.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00010001+2.56%
30 dana$ +0.0006848060+17.12%
60 dana$ +0.0032706564+81.77%
90 dana$ -0.000003583066355174-0.08%

Što je OccamFi (OCC)

The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OccamFi (OCC)

Službena web-stranica

OccamFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OccamFi (OCC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OccamFi (OCC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OccamFi.

Provjerite OccamFi predviđanje cijene sada!

OCC u lokalnim valutama

OccamFi (OCC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OccamFi (OCC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OccamFi (OCC)

Koliko OccamFi (OCC) vrijedi danas?
Cijena OCC uživo u USD je 0.004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OCC u USD?
Trenutačna cijena OCC u USD je $ 0.004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OccamFi?
Tržišna kapitalizacija za OCC je $ 101.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OCC?
Količina u optjecaju za OCC je 25.37M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OCC?
OCC je postigao ATH cijenu od 17.55 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OCC?
OCC je vidio ATL cijenu od 0.00106487 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OCC?
24-satni obujam trgovanja za OCC je -- USD.
Hoće li OCC još narasti ove godine?
OCC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OCC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:14:50 (UTC+8)

OccamFi (OCC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.