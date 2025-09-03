OccamFi (OCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00389999 $ 0.00389999 $ 0.00389999 24-satna najniža cijena $ 0.005013 $ 0.005013 $ 0.005013 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00389999$ 0.00389999 $ 0.00389999 24-satna najviša cijena $ 0.005013$ 0.005013 $ 0.005013 Najviša cijena ikada $ 17.55$ 17.55 $ 17.55 Najniža cijena $ 0.00106487$ 0.00106487 $ 0.00106487 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +2.56% Promjena cijene (7D) -25.38% Promjena cijene (7D) -25.38%

OccamFi (OCC) cijena u stvarnom vremenu je $0.004. Tijekom protekla 24 sata, OCCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00389999 i najviše cijene $ 0.005013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCC je $ 17.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00106487.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +2.56% u posljednjih 24 sata i -25.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OccamFi (OCC)

Tržišna kapitalizacija $ 101.50K$ 101.50K $ 101.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 398.00K$ 398.00K $ 398.00K Količina u optjecaju 25.37M 25.37M 25.37M Ukupna količina 99,500,000.0 99,500,000.0 99,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OccamFi je $ 101.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OCC je 25.37M, s ukupnom količinom od 99500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 398.00K.