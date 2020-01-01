OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OBVIOUS COIN (OBVIOUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OBVIOUS COIN (OBVIOUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Ukupna količina: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Količina u optjecaju: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.34K $ 22.34K $ 22.34K Povijesni maksimum: $ 0.00150196 $ 0.00150196 $ 0.00150196 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OBVIOUS COIN (OBVIOUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OBVIOUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OBVIOUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OBVIOUS tokena, istražite OBVIOUS cijenu tokena uživo!

