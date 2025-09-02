Više o OBVIOUS

OBVIOUS Informacije o cijeni

OBVIOUS Službena web stranica

OBVIOUS Tokenomija

OBVIOUS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OBVIOUS COIN Logotip

OBVIOUS COIN Cijena (OBVIOUS)

Neuvršten

1 OBVIOUS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OBVIOUS COIN (OBVIOUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:38:47 (UTC+8)

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00150196
$ 0.00150196$ 0.00150196

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-0.01%

+19.38%

+19.38%

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OBVIOUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBVIOUS je $ 0.00150196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBVIOUS se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +19.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

$ 21.66K
$ 21.66K$ 21.66K

--
----

$ 21.66K
$ 21.66K$ 21.66K

999.69M
999.69M 999.69M

999,689,265.17161
999,689,265.17161 999,689,265.17161

Trenutačna tržišna kapitalizacija OBVIOUS COIN je $ 21.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OBVIOUS je 999.69M, s ukupnom količinom od 999689265.17161. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.66K.

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OBVIOUS COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OBVIOUS COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OBVIOUS COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OBVIOUS COIN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.01%
30 dana$ 0+22.69%
60 dana$ 0-67.78%
90 dana$ 0--

Što je OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

this is an obvious play

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

Službena web-stranica

OBVIOUS COIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OBVIOUS COIN (OBVIOUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OBVIOUS COIN (OBVIOUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OBVIOUS COIN.

Provjerite OBVIOUS COIN predviđanje cijene sada!

OBVIOUS u lokalnim valutama

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OBVIOUS COIN (OBVIOUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBVIOUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

Koliko OBVIOUS COIN (OBVIOUS) vrijedi danas?
Cijena OBVIOUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OBVIOUS u USD?
Trenutačna cijena OBVIOUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OBVIOUS COIN?
Tržišna kapitalizacija za OBVIOUS je $ 21.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OBVIOUS?
Količina u optjecaju za OBVIOUS je 999.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OBVIOUS?
OBVIOUS je postigao ATH cijenu od 0.00150196 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OBVIOUS?
OBVIOUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OBVIOUS?
24-satni obujam trgovanja za OBVIOUS je -- USD.
Hoće li OBVIOUS još narasti ove godine?
OBVIOUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OBVIOUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:38:47 (UTC+8)

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.