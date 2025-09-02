OBVIOUS COIN (OBVIOUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00150196$ 0.00150196 $ 0.00150196 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.88% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +19.38% Promjena cijene (7D) +19.38%

OBVIOUS COIN (OBVIOUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OBVIOUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBVIOUS je $ 0.00150196, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBVIOUS se promijenio za -0.88% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +19.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

Tržišna kapitalizacija $ 21.66K$ 21.66K $ 21.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.66K$ 21.66K $ 21.66K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,689,265.17161 999,689,265.17161 999,689,265.17161

Trenutačna tržišna kapitalizacija OBVIOUS COIN je $ 21.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OBVIOUS je 999.69M, s ukupnom količinom od 999689265.17161. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.66K.