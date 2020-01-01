Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Obi PNut Kenobi (OPK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Obi PNut Kenobi (OPK) Informacije Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. Službena web stranica: https://www.opksol.com/ Kupi OPK odmah!

Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Obi PNut Kenobi (OPK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 202.88K $ 202.88K $ 202.88K Ukupna količina: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Količina u optjecaju: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 202.88K $ 202.88K $ 202.88K Povijesni maksimum: $ 0.04561382 $ 0.04561382 $ 0.04561382 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00020305 $ 0.00020305 $ 0.00020305 Saznajte više o cijeni Obi PNut Kenobi (OPK)

Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Obi PNut Kenobi (OPK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OPK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OPK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OPK tokena, istražite OPK cijenu tokena uživo!

