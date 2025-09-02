Obi PNut Kenobi (OPK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04561382$ 0.04561382 $ 0.04561382 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) -2.42% Promjena cijene (7D) -0.71% Promjena cijene (7D) -0.71%

Obi PNut Kenobi (OPK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OPKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPK je $ 0.04561382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPK se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -2.42% u posljednjih 24 sata i -0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Obi PNut Kenobi (OPK)

Tržišna kapitalizacija $ 196.49K$ 196.49K $ 196.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.49K$ 196.49K $ 196.49K Količina u optjecaju 999.19M 999.19M 999.19M Ukupna količina 999,194,647.3026 999,194,647.3026 999,194,647.3026

Trenutačna tržišna kapitalizacija Obi PNut Kenobi je $ 196.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPK je 999.19M, s ukupnom količinom od 999194647.3026. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.49K.