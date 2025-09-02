Više o OPK

Obi PNut Kenobi Logotip

Obi PNut Kenobi Cijena (OPK)

Neuvršten

1 OPK u USD cijena uživo:

$0.00019665
$0.00019665$0.00019665
-2.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Obi PNut Kenobi (OPK)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:38:37 (UTC+8)

Obi PNut Kenobi (OPK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04561382
$ 0.04561382$ 0.04561382

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-2.42%

-0.71%

-0.71%

Obi PNut Kenobi (OPK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OPKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OPK je $ 0.04561382, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OPK se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, -2.42% u posljednjih 24 sata i -0.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Obi PNut Kenobi (OPK)

$ 196.49K
$ 196.49K$ 196.49K

--
----

$ 196.49K
$ 196.49K$ 196.49K

999.19M
999.19M 999.19M

999,194,647.3026
999,194,647.3026 999,194,647.3026

Trenutačna tržišna kapitalizacija Obi PNut Kenobi je $ 196.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OPK je 999.19M, s ukupnom količinom od 999194647.3026. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.49K.

Obi PNut Kenobi (OPK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Obi PNut Kenobi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Obi PNut Kenobi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Obi PNut Kenobi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Obi PNut Kenobi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.42%
30 dana$ 0-1.55%
60 dana$ 0-2.50%
90 dana$ 0--

Što je Obi PNut Kenobi (OPK)

Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Obi PNut Kenobi (OPK)

Službena web-stranica

Obi PNut Kenobi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Obi PNut Kenobi (OPK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Obi PNut Kenobi (OPK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Obi PNut Kenobi.

Provjerite Obi PNut Kenobi predviđanje cijene sada!

OPK u lokalnim valutama

Obi PNut Kenobi (OPK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Obi PNut Kenobi (OPK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OPK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Obi PNut Kenobi (OPK)

Koliko Obi PNut Kenobi (OPK) vrijedi danas?
Cijena OPK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OPK u USD?
Trenutačna cijena OPK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Obi PNut Kenobi?
Tržišna kapitalizacija za OPK je $ 196.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OPK?
Količina u optjecaju za OPK je 999.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OPK?
OPK je postigao ATH cijenu od 0.04561382 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OPK?
OPK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OPK?
24-satni obujam trgovanja za OPK je -- USD.
Hoće li OPK još narasti ove godine?
OPK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OPK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.