OAX (OAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01080932 $ 0.01080932 $ 0.01080932 24-satna najniža cijena $ 0.01150031 $ 0.01150031 $ 0.01150031 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01080932$ 0.01080932 $ 0.01080932 24-satna najviša cijena $ 0.01150031$ 0.01150031 $ 0.01150031 Najviša cijena ikada $ 2.34$ 2.34 $ 2.34 Najniža cijena $ 0.00953392$ 0.00953392 $ 0.00953392 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +1.98% Promjena cijene (7D) -8.52% Promjena cijene (7D) -8.52%

OAX (OAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.01137. Tijekom protekla 24 sata, OAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01080932 i najviše cijene $ 0.01150031, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OAX je $ 2.34, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00953392.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OAX se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +1.98% u posljednjih 24 sata i -8.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OAX (OAX)

Tržišna kapitalizacija $ 634.39K$ 634.39K $ 634.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Količina u optjecaju 55.79M 55.79M 55.79M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija OAX je $ 634.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OAX je 55.79M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.14M.