OATH (OATH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OATH (OATH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Službena web stranica: https://www.oath.eco/

OATH (OATH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OATH (OATH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 113.86K $ 113.86K $ 113.86K Ukupna količina: $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Količina u optjecaju: $ 171.42M $ 171.42M $ 171.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 113.93K $ 113.93K $ 113.93K Povijesni maksimum: $ 0.664838 $ 0.664838 $ 0.664838 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00066422 $ 0.00066422 $ 0.00066422 Saznajte više o cijeni OATH (OATH)

OATH (OATH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OATH (OATH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OATH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OATH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OATH tokena, istražite OATH cijenu tokena uživo!

