Više o OATH

OATH Informacije o cijeni

OATH Službena web stranica

OATH Tokenomija

OATH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OATH Logotip

OATH Cijena (OATH)

Neuvršten

1 OATH u USD cijena uživo:

$0.00067338
$0.00067338$0.00067338
-8.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena OATH (OATH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:56:37 (UTC+8)

OATH (OATH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.664838
$ 0.664838$ 0.664838

$ 0
$ 0$ 0

-6.91%

-8.85%

-11.32%

-11.32%

OATH (OATH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, OATHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OATH je $ 0.664838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OATH se promijenio za -6.91% u posljednjih sat vremena, -8.85% u posljednjih 24 sata i -11.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OATH (OATH)

$ 115.43K
$ 115.43K$ 115.43K

--
----

$ 115.50K
$ 115.50K$ 115.50K

171.42M
171.42M 171.42M

171,521,630.1008712
171,521,630.1008712 171,521,630.1008712

Trenutačna tržišna kapitalizacija OATH je $ 115.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OATH je 171.42M, s ukupnom količinom od 171521630.1008712. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 115.50K.

OATH (OATH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz OATH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz OATH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz OATH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz OATH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-8.85%
30 dana$ 0-1.98%
60 dana$ 0-12.66%
90 dana$ 0--

Što je OATH (OATH)

The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs OATH (OATH)

Službena web-stranica

OATH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OATH (OATH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OATH (OATH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OATH.

Provjerite OATH predviđanje cijene sada!

OATH u lokalnim valutama

OATH (OATH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OATH (OATH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OATH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OATH (OATH)

Koliko OATH (OATH) vrijedi danas?
Cijena OATH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OATH u USD?
Trenutačna cijena OATH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OATH?
Tržišna kapitalizacija za OATH je $ 115.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OATH?
Količina u optjecaju za OATH je 171.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OATH?
OATH je postigao ATH cijenu od 0.664838 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OATH?
OATH je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OATH?
24-satni obujam trgovanja za OATH je -- USD.
Hoće li OATH još narasti ove godine?
OATH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OATH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:56:37 (UTC+8)

OATH (OATH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.