O3 Layer is a modular Layer 3 blockchain built on Bitcoin, designed to improve scalability, efficiency, and interoperability. By combining Arbitrum Orbit for execution, Avail for data availability, and Layeredge for verification, it enables fast, secure, and cost-effective transactions. With zk-proof technology and support for Real-World Assets (RWA) and dApps, O3 Layer unlocks Bitcoin's potential beyond digital gold, proving transactions on Bitcoin Layer 1. Focused on decentralization, it prioritizes community-driven development, offering a robust, scalable solution for the blockchain ecosystem.

Tržišna kapitalizacija: $ 629.30
Ukupna količina: $ 100.00M
Količina u optjecaju: $ 7.01M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.97K
Povijesni maksimum: $ 0.152159
Povijesni minimum: $ 0
Trenutna cijena: $ 0

O3 (O3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike O3 (O3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj O3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja O3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku O3 tokena, istražite O3 cijenu tokena uživo!

