O3 Swap (O3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00162201 24-satna najniža cijena $ 0.00163531 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 14.87 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.60% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) +109.44%

O3 Swap (O3) cijena u stvarnom vremenu je $0.00163228. Tijekom protekla 24 sata, O3trgovalo je između najniže cijene $ 0.00162201 i najviše cijene $ 0.00163531, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena O3 je $ 14.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, O3 se promijenio za +0.60% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i +109.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu O3 Swap (O3)

Tržišna kapitalizacija $ 58.31K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 80.78K Količina u optjecaju 35.73M Ukupna količina 49,489,972.31377274

Trenutačna tržišna kapitalizacija O3 Swap je $ 58.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju O3 je 35.73M, s ukupnom količinom od 49489972.31377274. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 80.78K.