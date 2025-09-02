O Intelligence Coin (OI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 9,620,085 $ 9,620,085 $ 9,620,085 24-satna najniža cijena $ 10,752,259 $ 10,752,259 $ 10,752,259 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 9,620,085$ 9,620,085 $ 9,620,085 24-satna najviša cijena $ 10,752,259$ 10,752,259 $ 10,752,259 Najviša cijena ikada $ 213,062,243$ 213,062,243 $ 213,062,243 Najniža cijena $ 7,375,145$ 7,375,145 $ 7,375,145 Promjena cijene (1H) -1.35% Promjena cijene (1D) -4.54% Promjena cijene (7D) +3.15% Promjena cijene (7D) +3.15%

O Intelligence Coin (OI) cijena u stvarnom vremenu je $9,984,783. Tijekom protekla 24 sata, OItrgovalo je između najniže cijene $ 9,620,085 i najviše cijene $ 10,752,259, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OI je $ 213,062,243, dok je najniža cijena svih vremena $ 7,375,145.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OI se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, -4.54% u posljednjih 24 sata i +3.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu O Intelligence Coin (OI)

Tržišna kapitalizacija $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M Količina u optjecaju 1.00 1.00 1.00 Ukupna količina 1.0 1.0 1.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija O Intelligence Coin je $ 9.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OI je 1.00, s ukupnom količinom od 1.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.98M.