Nyzo (NYZO) Informacije Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Službena web stranica: https://nyzo.co

Nyzo (NYZO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nyzo (NYZO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 194.50K $ 194.50K $ 194.50K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 23.44M $ 23.44M $ 23.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 829.64K $ 829.64K $ 829.64K Povijesni maksimum: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Povijesni minimum: $ 0.00209566 $ 0.00209566 $ 0.00209566 Trenutna cijena: $ 0.00829725 $ 0.00829725 $ 0.00829725 Saznajte više o cijeni Nyzo (NYZO)

Nyzo (NYZO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nyzo (NYZO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NYZO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NYZO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NYZO tokena, istražite NYZO cijenu tokena uživo!

