Nyzo (NYZO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00767271 24-satna najviša cijena $ 0.00814385 Najviša cijena ikada $ 1.59 Najniža cijena $ 0.00209566 Promjena cijene (1H) +4.02% Promjena cijene (1D) +2.88% Promjena cijene (7D) +17.38%

Nyzo (NYZO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0081283. Tijekom protekla 24 sata, NYZOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00767271 i najviše cijene $ 0.00814385, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYZO je $ 1.59, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00209566.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYZO se promijenio za +4.02% u posljednjih sat vremena, +2.88% u posljednjih 24 sata i +17.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nyzo (NYZO)

Tržišna kapitalizacija $ 190.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 812.52K Količina u optjecaju 23.44M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyzo je $ 190.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYZO je 23.44M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 812.52K.