Nyxia AI (NYXC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nyxia AI (NYXC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nyxia AI (NYXC) Informacije Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality. Službena web stranica: https://nyxia.ai Bijela knjiga: https://nyxia.ai/project/catpaper/ Kupi NYXC odmah!

Nyxia AI (NYXC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nyxia AI (NYXC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 118.37K $ 118.37K $ 118.37K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.37K $ 118.37K $ 118.37K Povijesni maksimum: $ 0.475061 $ 0.475061 $ 0.475061 Povijesni minimum: $ 0.00281098 $ 0.00281098 $ 0.00281098 Trenutna cijena: $ 0.01185538 $ 0.01185538 $ 0.01185538 Saznajte više o cijeni Nyxia AI (NYXC)

Nyxia AI (NYXC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nyxia AI (NYXC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NYXC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NYXC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NYXC tokena, istražite NYXC cijenu tokena uživo!

NYXC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NYXC? Naša NYXC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NYXC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!