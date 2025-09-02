Nyxia AI (NYXC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01118416 $ 0.01118416 $ 0.01118416 24-satna najniža cijena $ 0.01177253 $ 0.01177253 $ 0.01177253 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01118416$ 0.01118416 $ 0.01118416 24-satna najviša cijena $ 0.01177253$ 0.01177253 $ 0.01177253 Najviša cijena ikada $ 0.475061$ 0.475061 $ 0.475061 Najniža cijena $ 0.00281098$ 0.00281098 $ 0.00281098 Promjena cijene (1H) +0.68% Promjena cijene (1D) +2.04% Promjena cijene (7D) +20.86% Promjena cijene (7D) +20.86%

Nyxia AI (NYXC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0117845. Tijekom protekla 24 sata, NYXCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01118416 i najviše cijene $ 0.01177253, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYXC je $ 0.475061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00281098.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYXC se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, +2.04% u posljednjih 24 sata i +20.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nyxia AI (NYXC)

Tržišna kapitalizacija $ 117.73K$ 117.73K $ 117.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 117.73K$ 117.73K $ 117.73K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyxia AI je $ 117.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYXC je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.73K.