Nyxia AI Logotip

Nyxia AI Cijena (NYXC)

Neuvršten

1 NYXC u USD cijena uživo:

$0.0117845
+2.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Nyxia AI (NYXC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:56:26 (UTC+8)

Nyxia AI (NYXC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01118416
24-satna najniža cijena
$ 0.01177253
24-satna najviša cijena

$ 0.01118416
$ 0.01177253
$ 0.475061
$ 0.00281098
+0.68%

+2.04%

+20.86%

+20.86%

Nyxia AI (NYXC) cijena u stvarnom vremenu je $0.0117845. Tijekom protekla 24 sata, NYXCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01118416 i najviše cijene $ 0.01177253, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYXC je $ 0.475061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00281098.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYXC se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, +2.04% u posljednjih 24 sata i +20.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nyxia AI (NYXC)

$ 117.73K
--
$ 117.73K
10.00M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyxia AI je $ 117.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYXC je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 117.73K.

Nyxia AI (NYXC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nyxia AI u USD iznosila je $ +0.00023595.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nyxia AI u USD iznosila je $ +0.0012170536.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nyxia AI u USD iznosila je $ +0.0000474467.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nyxia AI u USD iznosila je $ +0.001942953275250707.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00023595+2.04%
30 dana$ +0.0012170536+10.33%
60 dana$ +0.0000474467+0.40%
90 dana$ +0.001942953275250707+19.74%

Što je Nyxia AI (NYXC)

Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality.

Nyxia AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nyxia AI (NYXC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nyxia AI (NYXC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nyxia AI.

Provjerite Nyxia AI predviđanje cijene sada!

NYXC u lokalnim valutama

Nyxia AI (NYXC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nyxia AI (NYXC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NYXC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nyxia AI (NYXC)

Koliko Nyxia AI (NYXC) vrijedi danas?
Cijena NYXC uživo u USD je 0.0117845 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NYXC u USD?
Trenutačna cijena NYXC u USD je $ 0.0117845. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nyxia AI?
Tržišna kapitalizacija za NYXC je $ 117.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NYXC?
Količina u optjecaju za NYXC je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NYXC?
NYXC je postigao ATH cijenu od 0.475061 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NYXC?
NYXC je vidio ATL cijenu od 0.00281098 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NYXC?
24-satni obujam trgovanja za NYXC je -- USD.
Hoće li NYXC još narasti ove godine?
NYXC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NYXC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nyxia AI (NYXC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.