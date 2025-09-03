Nyx by Virtuals (NYX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002107 $ 0.00002107 $ 0.00002107 24-satna najniža cijena $ 0.00002179 $ 0.00002179 $ 0.00002179 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002107$ 0.00002107 $ 0.00002107 24-satna najviša cijena $ 0.00002179$ 0.00002179 $ 0.00002179 Najviša cijena ikada $ 0.0144835$ 0.0144835 $ 0.0144835 Najniža cijena $ 0.00000922$ 0.00000922 $ 0.00000922 Promjena cijene (1H) +0.80% Promjena cijene (1D) -1.78% Promjena cijene (7D) -8.03% Promjena cijene (7D) -8.03%

Nyx by Virtuals (NYX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002137. Tijekom protekla 24 sata, NYXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002107 i najviše cijene $ 0.00002179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYX je $ 0.0144835, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYX se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -1.78% u posljednjih 24 sata i -8.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nyx by Virtuals (NYX)

Tržišna kapitalizacija $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.37K$ 21.37K $ 21.37K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,617.965536 999,998,617.965536 999,998,617.965536

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyx by Virtuals je $ 21.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYX je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998617.965536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.37K.