Nyx by Virtuals Logotip

Nyx by Virtuals Cijena (NYX)

Neuvršten

1 NYX u USD cijena uživo:

--
----
-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nyx by Virtuals (NYX)
Nyx by Virtuals (NYX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002107
$ 0.00002107
24-satna najniža cijena
$ 0.00002179
$ 0.00002179
24-satna najviša cijena

$ 0.00002107
$ 0.00002107

$ 0.00002179
$ 0.00002179

$ 0.0144835
$ 0.0144835

$ 0.00000922
$ 0.00000922

+0.80%

-1.78%

-8.03%

-8.03%

Nyx by Virtuals (NYX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002137. Tijekom protekla 24 sata, NYXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002107 i najviše cijene $ 0.00002179, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYX je $ 0.0144835, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYX se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -1.78% u posljednjih 24 sata i -8.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nyx by Virtuals (NYX)

$ 21.37K
$ 21.37K

--
----

$ 21.37K
$ 21.37K

1000.00M
1000.00M

999,998,617.965536
999,998,617.965536

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyx by Virtuals je $ 21.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYX je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998617.965536. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.37K.

Nyx by Virtuals (NYX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nyx by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nyx by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000014432.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nyx by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000040278.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nyx by Virtuals u USD iznosila je $ -0.00000988614261649778.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.78%
30 dana$ -0.0000014432-6.75%
60 dana$ -0.0000040278-18.84%
90 dana$ -0.00000988614261649778-31.62%

Što je Nyx by Virtuals (NYX)

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nyx by Virtuals (NYX)

Službena web-stranica

Nyx by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nyx by Virtuals (NYX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nyx by Virtuals (NYX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nyx by Virtuals.

Provjerite Nyx by Virtuals predviđanje cijene sada!

NYX u lokalnim valutama

Nyx by Virtuals (NYX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nyx by Virtuals (NYX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NYX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nyx by Virtuals (NYX)

Koliko Nyx by Virtuals (NYX) vrijedi danas?
Cijena NYX uživo u USD je 0.00002137 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NYX u USD?
Trenutačna cijena NYX u USD je $ 0.00002137. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nyx by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za NYX je $ 21.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NYX?
Količina u optjecaju za NYX je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NYX?
NYX je postigao ATH cijenu od 0.0144835 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NYX?
NYX je vidio ATL cijenu od 0.00000922 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NYX?
24-satni obujam trgovanja za NYX je -- USD.
Hoće li NYX još narasti ove godine?
NYX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NYX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
