Nyvo Cijena danas

Trenutačna cijena Nyvo (NYVO) danas je $ 0.00000489, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NYVO u USD je $ 0.00000489 po NYVO.

Nyvo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,763.08, s količinom u optjecaju od 973.80M NYVO. Tijekom posljednja 24 sata, NYVO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00069945, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000456.

U kratkoročnim performansama, NYVO se kretao -- u posljednjem satu i -16.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nyvo (NYVO)

Tržišna kapitalizacija $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.86K$ 4.86K $ 4.86K Količina u optjecaju 973.80M 973.80M 973.80M Ukupna količina 994,270,961.727335 994,270,961.727335 994,270,961.727335

