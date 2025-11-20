Nyla AI Cijena danas

Trenutačna cijena Nyla AI (NYLA) danas je $ 0.00180585, s promjenom od 4.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NYLA u USD je $ 0.00180585 po NYLA.

Nyla AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,811,314, s količinom u optjecaju od 999.99M NYLA. Tijekom posljednja 24 sata, NYLA trgovao je između $ 0.00154382 (niska) i $ 0.00184642 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00976394, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00131479.

U kratkoročnim performansama, NYLA se kretao +0.35% u posljednjem satu i -22.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nyla AI (NYLA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyla AI je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYLA je 999.99M, s ukupnom količinom od 999986790.43. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.