Nyan Meme Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Nyan Meme Coin (NYAN) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NYAN u USD je -- po NYAN.

Nyan Meme Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 166,464, s količinom u optjecaju od 63.17T NYAN. Tijekom posljednja 24 sata, NYAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NYAN se kretao -- u posljednjem satu i -19.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nyan Meme Coin (NYAN)

Tržišna kapitalizacija $ 166.46K$ 166.46K $ 166.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 166.46K$ 166.46K $ 166.46K Količina u optjecaju 63.17T 63.17T 63.17T Ukupna količina 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyan Meme Coin je $ 166.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYAN je 63.17T, s ukupnom količinom od 63172200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 166.46K.