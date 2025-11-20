Nyan Heroes Cijena danas

Trenutačna cijena Nyan Heroes (NYAN) danas je $ 0.00081936, s promjenom od 9.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NYAN u USD je $ 0.00081936 po NYAN.

Nyan Heroes trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 119,913, s količinom u optjecaju od 146.35M NYAN. Tijekom posljednja 24 sata, NYAN trgovao je između $ 0.00074121 (niska) i $ 0.00082653 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.457078, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00054996.

U kratkoročnim performansama, NYAN se kretao -0.00% u posljednjem satu i -6.41% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nyan Heroes (NYAN)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyan Heroes je $ 119.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYAN je 146.35M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 819.36K.