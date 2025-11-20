Nyan Cat Cijena danas

Trenutačna cijena Nyan Cat (NYAN) danas je $ 0.00132163, s promjenom od 3.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NYAN u USD je $ 0.00132163 po NYAN.

Nyan Cat trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,321,074, s količinom u optjecaju od 999.98M NYAN. Tijekom posljednja 24 sata, NYAN trgovao je između $ 0.00116484 (niska) i $ 0.00144972 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00637036, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00050251.

U kratkoročnim performansama, NYAN se kretao +0.69% u posljednjem satu i +35.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Nyan Cat (NYAN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyan Cat je $ 1.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NYAN je 999.98M, s ukupnom količinom od 999979528.701393. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.32M.