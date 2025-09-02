NX Token (NX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02933453 $ 0.02933453 $ 0.02933453 24-satna najniža cijena $ 0.03098464 $ 0.03098464 $ 0.03098464 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02933453$ 0.02933453 $ 0.02933453 24-satna najviša cijena $ 0.03098464$ 0.03098464 $ 0.03098464 Najviša cijena ikada $ 0.100419$ 0.100419 $ 0.100419 Najniža cijena $ 0.02453996$ 0.02453996 $ 0.02453996 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +1.38% Promjena cijene (7D) +3.71% Promjena cijene (7D) +3.71%

NX Token (NX) cijena u stvarnom vremenu je $0.03076142. Tijekom protekla 24 sata, NXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02933453 i najviše cijene $ 0.03098464, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NX je $ 0.100419, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02453996.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NX se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NX Token (NX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Količina u optjecaju 38.32M 38.32M 38.32M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NX Token je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NX je 38.32M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08M.