NX Token Cijena (NX)

Neuvršten

1 NX u USD cijena uživo:

$0.03076142
+1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena NX Token (NX)
NX Token (NX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02933453
24-satna najniža cijena
$ 0.03098464
24-satna najviša cijena

$ 0.02933453
$ 0.03098464
$ 0.100419
$ 0.02453996
-0.18%

+1.38%

+3.71%

+3.71%

NX Token (NX) cijena u stvarnom vremenu je $0.03076142. Tijekom protekla 24 sata, NXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02933453 i najviše cijene $ 0.03098464, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NX je $ 0.100419, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02453996.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NX se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NX Token (NX)

$ 1.18M
--
$ 3.08M
38.32M
100,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija NX Token je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NX je 38.32M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.08M.

NX Token (NX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NX Token u USD iznosila je $ +0.0004195.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NX Token u USD iznosila je $ +0.0029247650.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NX Token u USD iznosila je $ -0.0001441880.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NX Token u USD iznosila je $ +0.001476341742856476.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004195+1.38%
30 dana$ +0.0029247650+9.51%
60 dana$ -0.0001441880-0.46%
90 dana$ +0.001476341742856476+5.04%

Što je NX Token (NX)

NX Finance: A Comprehensive Yield and Point Leveraging Protocol on Solana Launched in Q2 2024, NX Finance is a decentralized yield and leverage protocol designed to offer a wide range of financial strategies within the Solana ecosystem. The platform integrates both yield aggregation and PointFi mechanisms, allowing users to maximize returns through leveraged positions, yield farming, and point-based rewards. As a composable leverage protocol, NX Finance supports multiple strategies tailored to different risk tolerances, enabling users to optimize their financial returns in a manner aligned with their specific investment goals. Key Features Leverage Strategies: NX Finance provides several leveraging options to enhance yields. The platform allows up to 10x leverage on interest-bearing assets through its Fulcrum Strategy, which uses Jupiter Liquidity Pool (JLP) as the underlying asset. Users can also leverage their positions up to 10x through the Gold Mining Strategy, which focuses on point farming and maximizing airdrop rewards. Diverse Collateral Options: The platform currently supports the use of Solana-based liquid staking tokens (LSTs) like vSOL and jupSOL as collateral, with plans to expand collateral types further. This flexibility allows users to choose collateral that aligns with their risk appetite and market outlook. No Active Management for Lenders: Lenders on NX Finance can deposit assets such as SOL or USDC into lending vaults without the need for active management. The platform’s automated strategies handle yield generation while protecting the principal, ensuring steady returns without requiring continuous user intervention. Fee Structure: NX Finance adopts a transparent fee model. A 10% performance fee is charged only on profits, with no fees applied in the event of losses. This contrasts with competitors who charge fees regardless of performance, creating a more favorable environment for users.

NX Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NX Token (NX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NX Token (NX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NX Token.

Provjerite NX Token predviđanje cijene sada!

NX u lokalnim valutama

NX Token (NX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NX Token (NX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NX Token (NX)

Koliko NX Token (NX) vrijedi danas?
Cijena NX uživo u USD je 0.03076142 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NX u USD?
Trenutačna cijena NX u USD je $ 0.03076142. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NX Token?
Tržišna kapitalizacija za NX je $ 1.18M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NX?
Količina u optjecaju za NX je 38.32M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NX?
NX je postigao ATH cijenu od 0.100419 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NX?
NX je vidio ATL cijenu od 0.02453996 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NX?
24-satni obujam trgovanja za NX je -- USD.
Hoće li NX još narasti ove godine?
NX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.