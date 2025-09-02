Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 10.17 $ 10.17 $ 10.17 24-satna najniža cijena $ 10.17 $ 10.17 $ 10.17 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 10.17$ 10.17 $ 10.17 24-satna najviša cijena $ 10.17$ 10.17 $ 10.17 Najviša cijena ikada $ 697.77$ 697.77 $ 697.77 Najniža cijena $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) cijena u stvarnom vremenu je $10.17. Tijekom protekla 24 sata, DNVDAtrgovalo je između najniže cijene $ 10.17 i najviše cijene $ 10.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNVDA je $ 697.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNVDA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Količina u optjecaju 121.75K 121.75K 121.75K Ukupna količina 121,746.62489464 121,746.62489464 121,746.62489464

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nvidia Tokenized Stock Defichain je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNVDA je 121.75K, s ukupnom količinom od 121746.62489464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.