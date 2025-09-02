Više o DNVDA

DNVDA Informacije o cijeni

DNVDA Službena web stranica

DNVDA Tokenomija

DNVDA Prognoza cijena

Nvidia Tokenized Stock Defichain Logotip

Nvidia Tokenized Stock Defichain Cijena (DNVDA)

Neuvršten

1 DNVDA u USD cijena uživo:

$10.17
$10.17$10.17
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:57:17 (UTC+8)

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 10.17
$ 10.17$ 10.17
24-satna najniža cijena
$ 10.17
$ 10.17$ 10.17
24-satna najviša cijena

$ 10.17
$ 10.17$ 10.17

$ 10.17
$ 10.17$ 10.17

$ 697.77
$ 697.77$ 697.77

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) cijena u stvarnom vremenu je $10.17. Tijekom protekla 24 sata, DNVDAtrgovalo je između najniže cijene $ 10.17 i najviše cijene $ 10.17, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DNVDA je $ 697.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.33.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DNVDA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

121.75K
121.75K 121.75K

121,746.62489464
121,746.62489464 121,746.62489464

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nvidia Tokenized Stock Defichain je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DNVDA je 121.75K, s ukupnom količinom od 121746.62489464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nvidia Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nvidia Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nvidia Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nvidia Tokenized Stock Defichain u USD iznosila je $ +0.24849468264209.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0.00000000000.00%
60 dana$ 0--
90 dana$ +0.24849468264209+2.50%

Što je Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Resurs Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Službena web-stranica

Nvidia Tokenized Stock Defichain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nvidia Tokenized Stock Defichain.

Provjerite Nvidia Tokenized Stock Defichain predviđanje cijene sada!

DNVDA u lokalnim valutama

Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DNVDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA)

Koliko Nvidia Tokenized Stock Defichain (DNVDA) vrijedi danas?
Cijena DNVDA uživo u USD je 10.17 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DNVDA u USD?
Trenutačna cijena DNVDA u USD je $ 10.17. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nvidia Tokenized Stock Defichain?
Tržišna kapitalizacija za DNVDA je $ 1.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DNVDA?
Količina u optjecaju za DNVDA je 121.75K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DNVDA?
DNVDA je postigao ATH cijenu od 697.77 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DNVDA?
DNVDA je vidio ATL cijenu od 1.33 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DNVDA?
24-satni obujam trgovanja za DNVDA je -- USD.
Hoće li DNVDA još narasti ove godine?
DNVDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DNVDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.