Nuvola Digital (NVL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nuvola Digital (NVL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nuvola Digital (NVL) Informacije Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. Službena web stranica: https://www.nuvoladigital.io/ Bijela knjiga: https://nuvola.gitbook.io/nuvola-digital-whitepaper-v1 Kupi NVL odmah!

Nuvola Digital (NVL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nuvola Digital (NVL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.80M $ 13.80M $ 13.80M Ukupna količina: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Količina u optjecaju: $ 16.96M $ 16.96M $ 16.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.09M $ 17.09M $ 17.09M Povijesni maksimum: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Povijesni minimum: $ 0.137608 $ 0.137608 $ 0.137608 Trenutna cijena: $ 0.818424 $ 0.818424 $ 0.818424 Saznajte više o cijeni Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Digital (NVL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nuvola Digital (NVL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NVL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NVL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NVL tokena, istražite NVL cijenu tokena uživo!

NVL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NVL? Naša NVL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NVL predviđanje cijene tokena odmah!

