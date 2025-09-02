Nuvola Digital (NVL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.806485 24-satna najniža cijena $ 0.889512 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.93 Najniža cijena $ 0.137608 Promjena cijene (1H) +0.23% Promjena cijene (1D) -2.30% Promjena cijene (7D) -0.55%

Nuvola Digital (NVL) cijena u stvarnom vremenu je $0.850103. Tijekom protekla 24 sata, NVLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.806485 i najviše cijene $ 0.889512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVL je $ 1.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.137608.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVL se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i -0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 14.41M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.84M Količina u optjecaju 16.96M Ukupna količina 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nuvola Digital je $ 14.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVL je 16.96M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.84M.