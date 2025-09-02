Više o NVL

Nuvola Digital Cijena (NVL)

1 NVL u USD cijena uživo:

$0.850103
$0.850103$0.850103
-2.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Nuvola Digital (NVL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:32:18 (UTC+8)

Nuvola Digital (NVL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.806485
$ 0.806485$ 0.806485
24-satna najniža cijena
$ 0.889512
$ 0.889512$ 0.889512
24-satna najviša cijena

$ 0.806485
$ 0.806485$ 0.806485

$ 0.889512
$ 0.889512$ 0.889512

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 0.137608
$ 0.137608$ 0.137608

+0.23%

-2.30%

-0.55%

-0.55%

Nuvola Digital (NVL) cijena u stvarnom vremenu je $0.850103. Tijekom protekla 24 sata, NVLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.806485 i najviše cijene $ 0.889512, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NVL je $ 1.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.137608.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NVL se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -2.30% u posljednjih 24 sata i -0.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nuvola Digital (NVL)

$ 14.41M
$ 14.41M$ 14.41M

--
----

$ 17.84M
$ 17.84M$ 17.84M

16.96M
16.96M 16.96M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nuvola Digital je $ 14.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NVL je 16.96M, s ukupnom količinom od 21000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.84M.

Nuvola Digital (NVL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nuvola Digital u USD iznosila je $ -0.0200693556268235.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nuvola Digital u USD iznosila je $ +0.2955401781.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nuvola Digital u USD iznosila je $ +0.4119883922.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nuvola Digital u USD iznosila je $ +0.0812928866393295.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0200693556268235-2.30%
30 dana$ +0.2955401781+34.77%
60 dana$ +0.4119883922+48.46%
90 dana$ +0.0812928866393295+10.57%

Što je Nuvola Digital (NVL)

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

Resurs Nuvola Digital (NVL)

Službena web-stranica

Nuvola Digital Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nuvola Digital (NVL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nuvola Digital (NVL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nuvola Digital.

Provjerite Nuvola Digital predviđanje cijene sada!

NVL u lokalnim valutama

Nuvola Digital (NVL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nuvola Digital (NVL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NVL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nuvola Digital (NVL)

Koliko Nuvola Digital (NVL) vrijedi danas?
Cijena NVL uživo u USD je 0.850103 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NVL u USD?
Trenutačna cijena NVL u USD je $ 0.850103. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nuvola Digital?
Tržišna kapitalizacija za NVL je $ 14.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NVL?
Količina u optjecaju za NVL je 16.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NVL?
NVL je postigao ATH cijenu od 1.93 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NVL?
NVL je vidio ATL cijenu od 0.137608 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NVL?
24-satni obujam trgovanja za NVL je -- USD.
Hoće li NVL još narasti ove godine?
NVL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NVL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nuvola Digital (NVL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

