NutCoin Logotip

NutCoin Cijena (NUT)

Neuvršten

1 NUT u USD cijena uživo:

--
----
-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena NutCoin (NUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:16:30 (UTC+8)

NutCoin (NUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-6.86%

-0.57%

-5.30%

-5.30%

NutCoin (NUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUT se promijenio za -6.86% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -5.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NutCoin (NUT)

$ 755.38K
$ 755.38K$ 755.38K

--
----

$ 755.38K
$ 755.38K$ 755.38K

21.00T
21.00T 21.00T

21,000,000,000,000.0
21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NutCoin je $ 755.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUT je 21.00T, s ukupnom količinom od 21000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 755.38K.

NutCoin (NUT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz NutCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz NutCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz NutCoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz NutCoin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.57%
30 dana$ 0-6.18%
60 dana$ 0-0.39%
90 dana$ 0--

Što je NutCoin (NUT)

Nutcoin (NUT) is a memecoin deployed on Ethereum with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes and for building a strong community around NUTS memes creation. The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 100% of Liquidity Provider (LP) tokens have been burnt (more precisely: sent to the token contract where no one can access it) and 100% of the 21 trillion token supply has been sent to the Uniswap Pool, in order to be fully community oriented with no team driving the token. What Makes NUT Unique? The uniqueness lies in the large spectrum of possibilities regarding the use of the word "NUT".

Resurs NutCoin (NUT)

NutCoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NutCoin (NUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NutCoin (NUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NutCoin.

Provjerite NutCoin predviđanje cijene sada!

NUT u lokalnim valutama

NutCoin (NUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NutCoin (NUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NutCoin (NUT)

Koliko NutCoin (NUT) vrijedi danas?
Cijena NUT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUT u USD?
Trenutačna cijena NUT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NutCoin?
Tržišna kapitalizacija za NUT je $ 755.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUT?
Količina u optjecaju za NUT je 21.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUT?
NUT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUT?
NUT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUT?
24-satni obujam trgovanja za NUT je -- USD.
Hoće li NUT još narasti ove godine?
NUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.