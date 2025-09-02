NutCoin (NUT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -6.86% Promjena cijene (1D) -0.57% Promjena cijene (7D) -5.30% Promjena cijene (7D) -5.30%

NutCoin (NUT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NUTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUT se promijenio za -6.86% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -5.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NutCoin (NUT)

Tržišna kapitalizacija $ 755.38K$ 755.38K $ 755.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 755.38K$ 755.38K $ 755.38K Količina u optjecaju 21.00T 21.00T 21.00T Ukupna količina 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NutCoin je $ 755.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUT je 21.00T, s ukupnom količinom od 21000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 755.38K.