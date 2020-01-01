Nutcash (NCASH) Tokenomika

Nutcash (NCASH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Nutcash (NCASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Nutcash (NCASH) Informacije

NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token).

The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum.

Službena web stranica:
https://nutcash.org

Nutcash (NCASH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nutcash (NCASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 83.57K
$ 83.57K
Ukupna količina:
$ 10.50M
$ 10.50M
Količina u optjecaju:
$ 8.52M
$ 8.52M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 103.04K
$ 103.04K
Povijesni maksimum:
$ 0.04601289
$ 0.04601289
Povijesni minimum:
$ 0.00403238
$ 0.00403238
Trenutna cijena:
$ 0.00981367
$ 0.00981367

Nutcash (NCASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Nutcash (NCASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NCASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NCASH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NCASH tokena, istražite NCASH cijenu tokena uživo!

NCASH Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide NCASH? Naša NCASH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.