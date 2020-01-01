Nutcash (NCASH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nutcash (NCASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nutcash (NCASH) Informacije NCASH is a staking memecoin deployed on Arbitrum One with a fixed capped supply. The cryptocurrency was created for entertainment purposes, for rewarding Nutcoin Ecosystem crypto communities by staking assets and for granting access to Nutcoin Ecosystem dApps (as a burning fee token). The token has been launched with no presale, no buy/sell taxes, no contract owner. 50% of supply has to be claimed by crypto communities eligible to the airdrop. Nutcash has also been bridged to Ethereum. Službena web stranica: https://nutcash.org Kupi NCASH odmah!

Nutcash (NCASH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nutcash (NCASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 83.57K $ 83.57K $ 83.57K Ukupna količina: $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M Količina u optjecaju: $ 8.52M $ 8.52M $ 8.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 103.04K $ 103.04K $ 103.04K Povijesni maksimum: $ 0.04601289 $ 0.04601289 $ 0.04601289 Povijesni minimum: $ 0.00403238 $ 0.00403238 $ 0.00403238 Trenutna cijena: $ 0.00981367 $ 0.00981367 $ 0.00981367 Saznajte više o cijeni Nutcash (NCASH)

Nutcash (NCASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nutcash (NCASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NCASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NCASH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NCASH tokena, istražite NCASH cijenu tokena uživo!

