Nutcash (NCASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00981844 $ 0.00981844 $ 0.00981844 24-satna najniža cijena $ 0.0103027 $ 0.0103027 $ 0.0103027 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00981844$ 0.00981844 $ 0.00981844 24-satna najviša cijena $ 0.0103027$ 0.0103027 $ 0.0103027 Najviša cijena ikada $ 0.04601289$ 0.04601289 $ 0.04601289 Najniža cijena $ 0.00403238$ 0.00403238 $ 0.00403238 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) -0.50% Promjena cijene (7D) +1.22% Promjena cijene (7D) +1.22%

Nutcash (NCASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00995199. Tijekom protekla 24 sata, NCASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00981844 i najviše cijene $ 0.0103027, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NCASH je $ 0.04601289, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00403238.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NCASH se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i +1.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nutcash (NCASH)

Tržišna kapitalizacija $ 84.75K$ 84.75K $ 84.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.50K$ 104.50K $ 104.50K Količina u optjecaju 8.52M 8.52M 8.52M Ukupna količina 10,500,000.0 10,500,000.0 10,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nutcash je $ 84.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NCASH je 8.52M, s ukupnom količinom od 10500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.50K.