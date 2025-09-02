NUSA (NUSA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 8.42 24-satna najviša cijena $ 9.01 Najviša cijena ikada $ 28.28 Najniža cijena $ 5.35 Promjena cijene (1H) +3.19% Promjena cijene (1D) +3.37% Promjena cijene (7D) +1.50%

NUSA (NUSA) cijena u stvarnom vremenu je $8.81. Tijekom protekla 24 sata, NUSAtrgovalo je između najniže cijene $ 8.42 i najviše cijene $ 9.01, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUSA je $ 28.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.35.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUSA se promijenio za +3.19% u posljednjih sat vremena, +3.37% u posljednjih 24 sata i +1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NUSA (NUSA)

Tržišna kapitalizacija $ 816.57K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M Količina u optjecaju 92.62K Ukupna količina 114,319.62774195

Trenutačna tržišna kapitalizacija NUSA je $ 816.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUSA je 92.62K, s ukupnom količinom od 114319.62774195. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.