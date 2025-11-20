nunu Cijena danas

Trenutačna cijena nunu (NUNU) danas je --, s promjenom od 2.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NUNU u USD je -- po NUNU.

nunu trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 483,460, s količinom u optjecaju od 999.95M NUNU. Tijekom posljednja 24 sata, NUNU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00768959, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NUNU se kretao -1.89% u posljednjem satu i +8.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu nunu (NUNU)

Tržišna kapitalizacija $ 483.46K$ 483.46K $ 483.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 483.46K$ 483.46K $ 483.46K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,946,480.196272 999,946,480.196272 999,946,480.196272

