Nummus Aeternitas (NUMMUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01076363 24-satna najviša cijena $ 0.01222093 Najviša cijena ikada $ 0.169721 Najniža cijena $ 0.00785804 Promjena cijene (1H) -1.20% Promjena cijene (1D) -5.93% Promjena cijene (7D) +35.42%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01102872. Tijekom protekla 24 sata, NUMMUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01076363 i najviše cijene $ 0.01222093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUMMUS je $ 0.169721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00785804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUMMUS se promijenio za -1.20% u posljednjih sat vremena, -5.93% u posljednjih 24 sata i +35.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nummus Aeternitas je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUMMUS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.