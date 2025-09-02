Više o NUMMUS

NUMMUS Informacije o cijeni

NUMMUS Službena web stranica

NUMMUS Tokenomija

NUMMUS Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nummus Aeternitas Logotip

Nummus Aeternitas Cijena (NUMMUS)

Neuvršten

1 NUMMUS u USD cijena uživo:

$0.01110864
$0.01110864$0.01110864
-6.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nummus Aeternitas (NUMMUS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:32:10 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01076363
$ 0.01076363$ 0.01076363
24-satna najniža cijena
$ 0.01222093
$ 0.01222093$ 0.01222093
24-satna najviša cijena

$ 0.01076363
$ 0.01076363$ 0.01076363

$ 0.01222093
$ 0.01222093$ 0.01222093

$ 0.169721
$ 0.169721$ 0.169721

$ 0.00785804
$ 0.00785804$ 0.00785804

-1.20%

-5.93%

+35.42%

+35.42%

Nummus Aeternitas (NUMMUS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01102872. Tijekom protekla 24 sata, NUMMUStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01076363 i najviše cijene $ 0.01222093, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUMMUS je $ 0.169721, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00785804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUMMUS se promijenio za -1.20% u posljednjih sat vremena, -5.93% u posljednjih 24 sata i +35.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nummus Aeternitas je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUMMUS je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nummus Aeternitas u USD iznosila je $ -0.00069564713384203.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nummus Aeternitas u USD iznosila je $ -0.0080783410.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nummus Aeternitas u USD iznosila je $ -0.0100169761.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nummus Aeternitas u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00069564713384203-5.93%
30 dana$ -0.0080783410-73.24%
60 dana$ -0.0100169761-90.82%
90 dana$ 0--

Što je Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Službena web-stranica

Nummus Aeternitas Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nummus Aeternitas (NUMMUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nummus Aeternitas (NUMMUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nummus Aeternitas.

Provjerite Nummus Aeternitas predviđanje cijene sada!

NUMMUS u lokalnim valutama

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nummus Aeternitas (NUMMUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NUMMUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Koliko Nummus Aeternitas (NUMMUS) vrijedi danas?
Cijena NUMMUS uživo u USD je 0.01102872 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NUMMUS u USD?
Trenutačna cijena NUMMUS u USD je $ 0.01102872. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nummus Aeternitas?
Tržišna kapitalizacija za NUMMUS je $ 1.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NUMMUS?
Količina u optjecaju za NUMMUS je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NUMMUS?
NUMMUS je postigao ATH cijenu od 0.169721 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NUMMUS?
NUMMUS je vidio ATL cijenu od 0.00785804 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NUMMUS?
24-satni obujam trgovanja za NUMMUS je -- USD.
Hoće li NUMMUS još narasti ove godine?
NUMMUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NUMMUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:32:10 (UTC+8)

Nummus Aeternitas (NUMMUS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.