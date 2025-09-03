Nukey (NUKEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.76% Promjena cijene (1D) -7.58% Promjena cijene (7D) -18.55% Promjena cijene (7D) -18.55%

Nukey (NUKEY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NUKEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NUKEY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NUKEY se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, -7.58% u posljednjih 24 sata i -18.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nukey (NUKEY)

Tržišna kapitalizacija $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.85K$ 7.85K $ 7.85K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,971,376.0 999,971,376.0 999,971,376.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nukey je $ 7.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUKEY je 999.97M, s ukupnom količinom od 999971376.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.85K.