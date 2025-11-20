nuit Cijena danas

Trenutačna cijena nuit (NUIT) danas je $ 0.00296172, s promjenom od 2.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NUIT u USD je $ 0.00296172 po NUIT.

nuit trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,961,721, s količinom u optjecaju od 1000.00M NUIT. Tijekom posljednja 24 sata, NUIT trgovao je između $ 0.00260223 (niska) i $ 0.00301695 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.063262, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NUIT se kretao +0.07% u posljednjem satu i -29.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu nuit (NUIT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,138.87 999,999,138.87 999,999,138.87

Trenutačna tržišna kapitalizacija nuit je $ 2.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUIT je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999138.87. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.96M.