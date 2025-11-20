nufdog Cijena danas

Trenutačna cijena nufdog (NUF) danas je $ 0.00000552, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NUF u USD je $ 0.00000552 po NUF.

nufdog trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,519.26, s količinom u optjecaju od 999.29M NUF. Tijekom posljednja 24 sata, NUF trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00029395, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000524.

U kratkoročnim performansama, NUF se kretao -- u posljednjem satu i -21.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu nufdog (NUF)

Tržišna kapitalizacija $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K Količina u optjecaju 999.29M 999.29M 999.29M Ukupna količina 999,288,232.373883 999,288,232.373883 999,288,232.373883

Trenutačna tržišna kapitalizacija nufdog je $ 5.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NUF je 999.29M, s ukupnom količinom od 999288232.373883. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.52K.