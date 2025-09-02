Nucleon xCFX (XCFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.228858 $ 0.228858 $ 0.228858 24-satna najniža cijena $ 0.235816 $ 0.235816 $ 0.235816 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.228858$ 0.228858 $ 0.228858 24-satna najviša cijena $ 0.235816$ 0.235816 $ 0.235816 Najviša cijena ikada $ 0.610639$ 0.610639 $ 0.610639 Najniža cijena $ 0.064895$ 0.064895 $ 0.064895 Promjena cijene (1H) +0.85% Promjena cijene (1D) -0.17% Promjena cijene (7D) +3.37% Promjena cijene (7D) +3.37%

Nucleon xCFX (XCFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.232659. Tijekom protekla 24 sata, XCFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.228858 i najviše cijene $ 0.235816, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCFX je $ 0.610639, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.064895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCFX se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i +3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nucleon xCFX (XCFX)

Tržišna kapitalizacija $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.64M$ 3.64M $ 3.64M Količina u optjecaju 15.64M 15.64M 15.64M Ukupna količina 15,639,747.68777658 15,639,747.68777658 15,639,747.68777658

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nucleon xCFX je $ 3.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCFX je 15.64M, s ukupnom količinom od 15639747.68777658. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.64M.