Nucleon xCFX Logotip

Nucleon xCFX Cijena (XCFX)

Neuvršten

1 XCFX u USD cijena uživo:

$0.232541
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Nucleon xCFX (XCFX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:57:10 (UTC+8)

Nucleon xCFX (XCFX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.228858
24-satna najniža cijena
$ 0.235816
24-satna najviša cijena

$ 0.228858
$ 0.235816
$ 0.610639
$ 0.064895
+0.85%

-0.17%

+3.37%

+3.37%

Nucleon xCFX (XCFX) cijena u stvarnom vremenu je $0.232659. Tijekom protekla 24 sata, XCFXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.228858 i najviše cijene $ 0.235816, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCFX je $ 0.610639, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.064895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCFX se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, -0.17% u posljednjih 24 sata i +3.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nucleon xCFX (XCFX)

$ 3.64M
--
$ 3.64M
15.64M
15,639,747.68777658
Trenutačna tržišna kapitalizacija Nucleon xCFX je $ 3.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCFX je 15.64M, s ukupnom količinom od 15639747.68777658. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.64M.

Nucleon xCFX (XCFX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Nucleon xCFX u USD iznosila je $ -0.0004136908203776.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Nucleon xCFX u USD iznosila je $ -0.0313235093.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Nucleon xCFX u USD iznosila je $ +0.3313971297.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Nucleon xCFX u USD iznosila je $ +0.13282315452833372.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0004136908203776-0.17%
30 dana$ -0.0313235093-13.46%
60 dana$ +0.3313971297+142.44%
90 dana$ +0.13282315452833372+133.04%

Što je Nucleon xCFX (XCFX)

Resurs Nucleon xCFX (XCFX)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Nucleon xCFX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nucleon xCFX (XCFX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nucleon xCFX (XCFX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nucleon xCFX.

Provjerite Nucleon xCFX predviđanje cijene sada!

XCFX u lokalnim valutama

Nucleon xCFX (XCFX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nucleon xCFX (XCFX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XCFX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nucleon xCFX (XCFX)

Koliko Nucleon xCFX (XCFX) vrijedi danas?
Cijena XCFX uživo u USD je 0.232659 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XCFX u USD?
Trenutačna cijena XCFX u USD je $ 0.232659. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nucleon xCFX?
Tržišna kapitalizacija za XCFX je $ 3.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XCFX?
Količina u optjecaju za XCFX je 15.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XCFX?
XCFX je postigao ATH cijenu od 0.610639 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XCFX?
XCFX je vidio ATL cijenu od 0.064895 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XCFX?
24-satni obujam trgovanja za XCFX je -- USD.
Hoće li XCFX još narasti ove godine?
XCFX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XCFX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:57:10 (UTC+8)

