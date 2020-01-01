Nsure Network (NSURE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nsure Network (NSURE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nsure Network (NSURE) Informacije NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Službena web stranica: https://nsure.network/ Kupi NSURE odmah!

Nsure Network (NSURE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nsure Network (NSURE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 46.74K $ 46.74K $ 46.74K Ukupna količina: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Količina u optjecaju: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 133.03K $ 133.03K $ 133.03K Povijesni maksimum: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00198003 $ 0.00198003 $ 0.00198003 Saznajte više o cijeni Nsure Network (NSURE)

Nsure Network (NSURE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nsure Network (NSURE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NSURE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NSURE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NSURE tokena, istražite NSURE cijenu tokena uživo!

