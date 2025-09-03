Nsure Network (NSURE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00196969 24-satna najniža cijena $ 0.00198009 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 3.42 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) +0.51% Promjena cijene (7D) +0.50%

Nsure Network (NSURE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00197987. Tijekom protekla 24 sata, NSUREtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00196969 i najviše cijene $ 0.00198009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NSURE je $ 3.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NSURE se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nsure Network (NSURE)

Tržišna kapitalizacija $ 46.98K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 133.69K Količina u optjecaju 23.73M Ukupna količina 67,526,284.43

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nsure Network je $ 46.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NSURE je 23.73M, s ukupnom količinom od 67526284.43. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 133.69K.