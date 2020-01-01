NOX (NOX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NOX (NOX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NOX (NOX) Informacije XRP-LEDGER FOUNDER DAVID SCHWARTZ DOG $NOX Here is the legendary story of Nox. Nox’s mother was rescued from a shelter in North California when she was pregnant, and soon afterward she gave birth to Nox and six other puppies. David couldn’t resist Nox, taking him in and giving him a warm, loving home. Nox is now ready to conquer the XRPL memes and become the top dawg! David Schwartz holds 1% of the Nox supply. Službena web stranica: https://xrpl-nox.com/ Kupi NOX odmah!

NOX (NOX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NOX (NOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 120.62K $ 120.62K $ 120.62K Ukupna količina: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K Količina u optjecaju: $ 999.92K $ 999.92K $ 999.92K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 120.62K $ 120.62K $ 120.62K Povijesni maksimum: $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 Povijesni minimum: $ 0.069632 $ 0.069632 $ 0.069632 Trenutna cijena: $ 0.120758 $ 0.120758 $ 0.120758 Saznajte više o cijeni NOX (NOX)

NOX (NOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NOX (NOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOX tokena, istražite NOX cijenu tokena uživo!

NOX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOX? Naša NOX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOX predviđanje cijene tokena odmah!

