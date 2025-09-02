NOX (NOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.139447 24-satna najviša cijena $ 0.146011 Najviša cijena ikada $ 1.56 Najniža cijena $ 0.069632 Promjena cijene (1H) +0.69% Promjena cijene (1D) +2.43% Promjena cijene (7D) -25.96%

NOX (NOX) cijena u stvarnom vremenu je $0.145944. Tijekom protekla 24 sata, NOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.139447 i najviše cijene $ 0.146011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOX je $ 1.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.069632.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOX se promijenio za +0.69% u posljednjih sat vremena, +2.43% u posljednjih 24 sata i -25.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOX (NOX)

Informacije o tržištu NOX (NOX)

Tržišna kapitalizacija $ 145.93K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 145.93K Količina u optjecaju 999.92K Ukupna količina 999,921.6368481319

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOX je $ 145.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOX je 999.92K, s ukupnom količinom od 999921.6368481319. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 145.93K.