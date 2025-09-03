NOWK (NOWK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0000292 24-satna najniža cijena $ 0.00003199 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0000292 24-satna najviša cijena $ 0.00003199 Najviša cijena ikada $ 0.00137775 Najniža cijena $ 0.00002815 Promjena cijene (1H) -2.01% Promjena cijene (1D) -7.50% Promjena cijene (7D) -8.49%

NOWK (NOWK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002959. Tijekom protekla 24 sata, NOWKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000292 i najviše cijene $ 0.00003199, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOWK je $ 0.00137775, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002815.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOWK se promijenio za -2.01% u posljednjih sat vremena, -7.50% u posljednjih 24 sata i -8.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOWK (NOWK)

Tržišna kapitalizacija $ 29.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.29K Količina u optjecaju 990.00M Ukupna količina 990,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOWK je $ 29.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOWK je 990.00M, s ukupnom količinom od 990000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.29K.