Novem Pro (NVM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Novem Pro (NVM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Novem Pro (NVM) Informacije

The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.

Službena web stranica:
https://www.nvm-pro.com
Bijela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1fzolDRHWpwNpyc9IEpqC_452Sb8nVXud/view

Novem Pro (NVM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Novem Pro (NVM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 94.11M
$ 94.11M$ 94.11M
Ukupna količina:
$ 229.28M
$ 229.28M$ 229.28M
Količina u optjecaju:
$ 229.28M
$ 229.28M$ 229.28M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 94.11M
$ 94.11M$ 94.11M
Povijesni maksimum:
$ 0.973843
$ 0.973843$ 0.973843
Povijesni minimum:
$ 0.01890379
$ 0.01890379$ 0.01890379
Trenutna cijena:
$ 0.410478
$ 0.410478$ 0.410478

Novem Pro (NVM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Novem Pro (NVM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NVM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NVM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NVM tokena, istražite NVM cijenu tokena uživo!

NVM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide NVM? Naša NVM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.